Alain Iglicki, ancien membre représentant de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (C.F.E. - C.G.C.) ainsi que du Conseil économique social environnemental de La Réunion (CESER) de 1990 à 2017, est décédé ce lundi 23 mai 2022.

"Dominique Vienne, Président du CESER et les membres du Conseil ont appris avec émotion la disparition de M. Alain Iglicki ancien membre représentant de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (C.F.E. - C.G.C.). M. Iglicki a siégé au CESER de 1990 à 2017" a indiqué le CESER dans un communiqué de presse. Pendant 27 années, Alain Iglicki a occupé des fonctions de :

– Vice-président des Commissions " Affaires générales et financières " et " Aménagement et plan ", Membre de la Section " Suivi des politiques locales "

(de 1990 à 1998) ;

– Vice-président du Bureau, Vice-président des Commissions " Affaires économiques " et " Ad'hoc ", Rapporteur de la Commission " Affaires générales financières et européennes " (de 1998 à 2004) ;

– Vice-président de l'Assemblée plénière et du Bureau, Membre de la Commission " Développement économique ", Membre de la Section " Prospective ", Membre du Groupe " Communication " (de 2005 à 2010) ;

– Membre du Bureau, Membre de la Commission " Développement économique ",

Vice-président du Conseil (de 2010 à 2017).

"Le CESER gardera l’image d’un homme engagé pour son île et très rigoureux dans les différentes missions qui lui ont été confiées. Le Président, Dominique Vienne, et les membres du Conseil adressent leurs sincères condoléances à la famille de M. Alain Iglicki" ajoute le conseil.