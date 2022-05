Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

La hache de guerre semble bel et bien déterrée entre Patrick Lebreton et André Thien-Ah-Koon. Le premier accuse le second de mauvaise gestion à la tête de la Casud et de bloquer seul le projet de grande intercommunalité du sud, qui consiste en une fusion Casud-Civis. Après plusieurs mois de tensions, le maire de Saint-Joseph menace clairement de quitter l'interco du sud si elle reste telle quelle. Il a saisi le préfet sous forme de courrier pour lui demander de "mettre en route" le projet de fusion. Faute de grande interco du sud, le maire de Saint-Joseph n'exclut pas de quitter la Casud pour rejoindre la Civis (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

