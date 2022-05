BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 24 mai 2022 :



- Déjà sur les étals, les mangues et les longanis se vendent à prix d'or

- Variole du singe : trois cas confirmés en France

- CCIR : la liste de Pascal Plante conteste la victoire de la liste de Pierrick Robert

- Casud-Civis : Patrick Lebreton saisit le préfet sur le projet de fusion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

Déjà sur les étals, les mangues et les longanis se vendent à prix d'or

Alors que nous sommes en plein mois de mai, quelle ne fut pas notre surprise de voir des mangues et des longanis fleurir sur les étals des marchés. En effet, la saison des mangues s'étale normalement d'octobre à mars et les longanis de janvier à mars. Ce sont les deux cyclones de début d'année (eh oui...) qui sont à l'origine de cette production à contre-saison. Si les fruits font certainement le bonheur des gourmands et des gourmets, les portemonnaies sentent passer la facture. Mangues et longanis se vendent entre 10 et 20 euros le kilo tout de même (Photo : ma.m/www.ipreunion.com)

Variole du singe : trois cas confirmés en France

Selon Santé publique France, trois cas de variole du singe ont été confirmés en France à ce stade, au lundi 23 mai 2022. Aucune précision n'a été donnée sur ces cas. La maladie infectieuse s'étend aussi en Europe où des cas présumés ou confirmés ont été recensés dans plusieurs pays.

CCIR : la liste de Pascal Plante conteste la victoire de la liste de Pierrick Robert

Pascal Plante, à la tête de la liste "Ensemble pour nos entreprises" lors des élections de la CCIR, conteste l'élection de Pierrick Robert, tête de liste de "ACTIONS TPE PME". Un recours a été déposé devant le tribunal administratif ce lundi 23 mai 2022. La demande d'annulation est basée "le très faible écart de voix entre les deux listes et les dysfonctionnements importants dans la distribution du matériel de vote ayant empêché un certains nombre de ressortissants de la chambre de voter" explique Pascal Plante à Imaz Press Réunion. La liste n'exclut pas d'engager une procédure au pénal "pour la disparition d'un millier d'enveloppe".

Casud-Civis : Patrick Lebreton saisit le préfet sur le projet de fusion

La hache de guerre semble bel et bien déterrée entre Patrick Lebreton et André Thien-Ah-Koon. Le premier accuse le second de mauvaise gestion à la tête de la Casud et de bloquer seul le projet de grande intercommunalité du sud, qui consiste en une fusion Casud-Civis. Après plusieurs mois de tensions, le maire de Saint-Joseph menace clairement de quitter l'interco du sud si elle reste telle quelle. Il a saisi le préfet sous forme de courrier pour lui demander de "mettre en route" le projet de fusion. Faute de grande interco du sud, le maire de Saint-Joseph n'exclut pas de quitter la Casud pour rejoindre la Civis

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

Matante Rosina sort de sa case avec son petit palto sur son dos ce mardi 24 mai 2022. Le ciel est nuageux aujourd'hui sur l'est et quelques pluies tombent vers Salazie et sur le nord-est de l'île. Les nuages décident de s'étaler sur l'ouest dans l'après-midi. De la pluie n'est pas à exclure sur les hauteurs de Saint-Paul. Le vent souffle en rafales du côté du sud sauvage.