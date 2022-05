Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

L'Assurance Maladie met en garde les assurés sociaux contre des tentatives de fraude à distance "qui se multiplient" et "qui sont de plus en plus élaborées". L'organisme met donc en garde les usagers contre les appels, courriels et SMS frauduleux. Ces tentatives d'hameçonnage (phishing) portent notamment sur les demande de carte vitale. "Le discours employé par le fraudeur est souvent très réaliste. Il cherchera à vous mettre en confiance et insistera sur le caractère urgent de sa demande" souig,e la Sécu. Si vous êtes destinataires de messages que vous jugez douteux voici les conseils de l'Assurance Maladie (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

