En février 2021, le Président de la République lançait le plan Talents du Service public. Les " Prépas Talents " sont destinées à accompagner des jeunes talentueux et d'origine modeste vers les métiers du service public grâce à des parcours renforcés de préparation aux concours de catégorie A+, A et B de la fonction publique. L'Université de La Réunion est engagée dans le dispositif " Prépa Talents ". (Photo : rb/www.ipreunion.com)

À la rentrée universitaire d'août 2021, l’Université de La Réunion a ouvert trois classes " Prépa Talents ". La Réunion est ainsi devenue le seul territoire d'Outre-mer à faire partie des 74 " Prépas Talents " de France.

Les candidatures pour les Masters Droit – Economie se sont achevées le 3 mai dernier.

Les candidatures sont ouvertes pour les deux autres licences " Prépas Talents " jusqu'au 7 juin 2022 :

- la Licence d'administration publique (LAP) ;

- la Licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) parcours Sport, Médiation et Education spécialisée.

- Conditions d’éligibilité -

La LAP, disponible en formation initiale et continue, est accessible aux titulaires d'un BAC+ 2 minimum, toutes filières confondues. La LAP "Prépa Talents" repose sur un partenariat étroit associant les trois versants de la fonction publique (Préfecture, CNFPT, Région Réunion, CHU, IRMSOI, IRA de Metz…).

Les étudiants des précédentes promotions ont notamment réussi les concours suivants : adjoint administratif, agent/contrôleur/inspecteur des finances publiques/des douanes, greffier, rédacteur/attaché territorial, secrétaire administratif, lieutenant sapeur-pompier, lieutenant pénitentiaire, attaché d'administration de l'État (IRA)... Le major du concours externe d'accès à l'IRA de Lyon (session 2021-2) est ainsi issu de la LAP (promotion 2020-2021).

Après la licence, une poursuite d'études en Masters de droit de l'Université de La Réunion est possible, sous conditions d'accès.

La licence STAPS-SMES, organisée uniquement en formation initiale, est ouverte à tout candidat ayant acquis l'équivalent d'une Licence 2e année STAPS ou un DEUG STAPS.

Elle forme au concours d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en s’appuyant sur un partenariat entre l’Université de La Réunion, la Préfecture, le Conseil régional de La Réunion, la délégation régionale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, la protection judiciaire de la jeunesse, la technopôle, l’IUT de Saint-Pierre et un réseau associatif.

- Une équipe pédagogique associant universitaires et professionnels -

Les équipes pédagogiques des Prépas Talents sont formées de fonctionnaires et hauts-fonctionnaires qui dispensent des enseignements professionnalisants (mises en situation, méthodologie des épreuves, cas pratiques...) et d’universitaires pour les matières académiques (droit, économie, finances publiques, langue, médiation, stratégie d'intervention, etc.).

Chaque étudiant sélectionné bénéficie d’un tutorat renforcé par des fonctionnaires et hauts-fonctionnaires en poste ou des fonctionnaires stagiaires des écoles de service public.

- Soutien financier aux étudiants -

Les étudiants inscrits en "Prépa Talents" sont soutenus financièrement pendant leur formation par une bourse dédiée de 400 euros, cumulable avec la bourse sur critères sociaux afin de pouvoir se consacrer entièrement à cette préparation exigeante.

Ils peuvent également bénéficier d’un soutien pour le logement ou la restauration. Les candidats sont sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite, sur la base d’un dossier et d’un entretien tenant compte du parcours du candidat, de ses aptitudes, de sa motivation et de son potentiel.

- Candidatures ouvertes jusqu’au 7 juin -

Pour se porter candidat en LAP "Prépa Talents ", rendez-vous sur candidature.univ-reunion.fr jusqu'au 7 juin 2021.

· LAP : https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations/nouvelle-offre-de-formation-2020/2024/droit/licence-administration-publique-prepa-talents

· License STAPS-SMES : https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps/formations/