Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Matante Rosina sort de sa case avec son petit palto sur son dos ce mardi 24 mai 2022. Le ciel est nuageux aujourd'hui sur l'est et quelques pluies tombent vers Salazie et sur le nord-est de l'île. Les nuages décident de s'étaler sur l'ouest dans l'après-midi. De la pluie n'est pas à exclure sur les hauteurs de Saint-Paul. Le vent souffle en rafales du côté du sud sauvage. (photo rb/Imaz Press)

