Comme le dit si bien la gendarmerie, "·ǝɹiɐᴉɔipnꓩ ǝʅoɹʇuoɔ snos uǝɯɐxǝ uǝ siɯ ʇuɐʇǝ ǝɯǝiɹʇɐnb ǝʅ ʻxnǝ ǝɹʇuǝˌp sioɹʇ ɹnod ǝɹiosiʌoɹd uoiʇuǝʇǝp uǝ sǝɔɐʅd ǝʇǝ ʇuo ʻuɐuɓinɓɐɹꓷ ǝp uoiʇɔnɹʇsui'p ǝɓnꓩ ǝʅ ʇuɐʌǝp uoiʇɐʇuǝsǝɹd ɹnǝʅ sǝɹdɐ ʻinb sǝuuosɹǝd ǝɹʇɐnb ǝsnɐɔ uǝ ʇuɐʇʇǝɯ sʇuɐiɟǝdnʇs ǝp ɔiɟɐɹʇ un ɐ uiɟ siɯ ʇuo zǝdoɹꓕ-ʇuiɐS-uissɐꓨ ǝp sǝɥɔɹǝɥɔǝɹ ǝp ǝpɐɓiɹq ɐʅ ǝp sǝɯɹɐpuǝɓ# sǝʅ ʻǝʇǝnbuǝˌp iɯǝp ʇǝ uɐ un sǝɹdⱯ" (Photo : gendarmerie nationale)

Vous n'avez rien compris ? C'est normal. La gendarmerie nationale joue la carte de l'originalité pour sensibiliser sur la consommation excessive de cannabis et publie exprès un texte entièrement écrit à l'envers pour vous déboussoler. Ce n'est donc pas que votre navigateur a traduit automatiquement le texte dans une langue inconnue...

Un petit tour de téléphone et l'on apprend "qu'après un an et demi d'enquête, les gendarmes de la brigade de recherche de Saint-Tropez ont mis fin à un trafic de stupéfiants mettant en cause quatre personnes qui, après leur présentation devant le juge d'instruction, ont été placés en détention provisoire pour trois d'entre eux, le quatrième étant mis en examen sous contrôle judiciaire".

La communication de la gendarmerie, au-delà de la saisie, visant surtout à sensibiliser la population. "La consommation de cannabis diminue les facultés visuelles et notamment la perception spatiale" écrit alors la gendarmerie en conclusion... cette fois à l'endroit.

