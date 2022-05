BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 25 mai 2022 :



- Fusillade aux Etats-Unis : 18 enfants tués dans une école du Texas

- Covid-19 : le recul de l'épidémie se confirme, malgré sept décès en une semaine

- Elica prépare son opus : "Nous avons tous besoin d'espoir"

- Le funambule Nathan Paulin bat le record du monde de distance au Mont-Saint-Michel

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil au rendez-vous

Fusillade aux Etats-Unis : 18 enfants tués dans une école du Texas

Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école primaire au Texas, tuant 18 jeunes élèves et au moins un enseignant, un drame replongeant l'Amérique dans le cauchemar récurrent des fusillades en milieu scolaire.

Covid-19 : le recul de l’épidémie se confirme, malgré sept décès en une semaine

Si sept personnes sont décédées des suites du Covid-19 du 14 au 20 mai 2022 à La Réunion, le recul de l’épidémie se confirme tout de même dans l’île. Le nombre de cas continue de diminue, tout comme le taux d’incidence et le nombre de patients hospitalisés en réanimation. La vigilance reste cependant toujours de mise dans le contexte de levée des restrictions.

Elica prépare son opus : "Nous avons tous besoin d'espoir"

Un petit bout de femme au mental d'acier qui croque la vie à pleine dents et insuffle énergie, force et espoir. C'est tout l'effet Elica qui nous revient avec son nouveau titre Tena Manantena qui figurera sur l'EP actuellement en préparation et annoncé pour le second semestre 2022. Rencontre avec une belle étoile qui file vers le firmament

Le funambule Nathan Paulin bat le record du monde de distance au Mont-Saint-Michel

Juché sur une sangle de deux centimètres de large tendue jusqu'à une centaine de mètres de hauteur, le funambule Nathan Paulin a battu mardi au Mont Saint-Michel le record du monde de distance sur une slackline de 2.200 mètres de long, selon son équipe.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil au rendez-vous

Matante Rosina vous annonce une journée agréable. Ce mercredi 25 mai 2022, le temps reste ensoleillé sur la majeure partie de l'île. Bien sûr quelques nuages tentent de gâcher le beau temps mais le soleil est plus fort cette fois. Le vent se calme sur le nord et le sud de l'île.