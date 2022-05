Une jeune orque mâle a été observée dans la Seine entre le Havre et Rouen. Repérée d'abord par des remorqueurs sous le pont de Normandie près du Havre en avril dernier, elle a de nouveau été aperçue ce lundi 23 mai 2022 en direction de Rouen. Une observation inhabituelle, qui indiquerait que l'animal s'est égaré (Photo Gecc Mammifères Marins)

"On regarde à l’horizon et on aperçoit un aileron qui surgit de l’eau, en se demandant ce que c’était, a expliqué le pêcheur Clément Thomas au média Brut. L’orque est apparue, est sortie de l’eau, elle a fait un saut. On était étonnés, très impressionnés de voir une orque sur les côtes normandes, et de se voir sa beauté dans son milieu naturel". Suite à cette observation, l'orque a de nouveau été repérée plus loin dans les terres normandes.

Selon Sébastien Jacquot, chargé de mission au sein du Groupe d’étude des cétacés du Cotentin, cité par Actu.fr, "elle fait des allers-retours. Elle va assez loin dans les terres, ce qui est assez surprenant". Toujours selon lui, l'orque pourrait provenir d'une population vivant au large de l'Irlande, et aurait pu s'éloigner du groupe pour chasser.