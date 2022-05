Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La Bande Organisée.re et l'Association C'Salva, en partenariat avec la Mairie de Trois Bassins, organisent les vendredi 27 et samedi 28 mai, la première édition d'Alon Pass'Manette dans les Hauts, évènement Gaming 100% gratuit pour tous, au Pole Culturel et sportif "L'Alambic" de Trois Bassins. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Trois-Bassins. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

