Si une partie de la Nouvelle route du littoral (NRL) doit normalement s'ouvrir d'ici la fin de l'année 2022, un nouveau point noir vient d'être dévoilé quant à son aménagement. Cela concerne une voie vélo de trois mètres initialement prévue. La mise en service de la voie cyclable sur la NRL ne serait donc pas possible pour le moment fait savoir la Région Réunion. Les gardes corps ne seraient donc plus adaptés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Les ouvrages ont été conçus et réalisés pour accueillir une voie vélo bidirectionnelle côté mer de la NRL. Il était prévue que cette voie vélo de 3 mètres de large soit séparée du reste du trafic par un dispostif normé (GBA) et côté mer par un autre dispostif surmonté d'un garde corps pour empêcher la chute de vélocyclistes. Pour mémoire, la largeur du viaduc étant limitée il n'était alors possible que de réserver une voie bus dédiée (TCSP) que dans le sens La Possession - St Denis.

Or la mise en service partielle de la NRL avant fin 2022 (raccordement à la Grande Chaloupe) ne permet pas de réaliser dès maintenant la mise en service de la voie cyclable sur la NRL dans la configuration prévue initialement, puisqu'elle ne serait pas continue jusqu'à la Possession. Cela conduit à ne pas réaliser dès à présent le dispositif de séparation du trafic entre les voies circulées et la voie vélo (glissière béton de type DBA). Il était donc nécessaire de mettre en place un dispositif normalisé de retenue côté mer sur le viaduc ( lisse de BN 1) . Ce changement est l'objet du marché en cours de consultation. Les bus et cyclistes pourront cependant emprunter ce premier tronçon de NRL dans des conditions de sécurité requises et améliorées par rapport à la situation de la Route du littoral actuelle."

Lire aussi - NRL : l'Etat va financer le nouveau viaduc à hauteur de 50%, annonce Jean Castex

Lire aussi - Les travaux de la Nouvelle Route du Littoral reprennent

www.ipreunion.com / [email protected]