OGEA Réunion (Organisme mixte de gestion agréé) lance la première édition du village des indépendants et des entrepreneurs, le mercredi 1er juin 2022, au Golf du Bassin bleu à Saint-Gilles les Hauts, entre 13 heures et 20 heures.

Cette première édition du village des indépendants et des entrepreneurs voit le jour au lendemain de l’application de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, mise en place le 15 février 2022. Cette loi modifie les conditions d’exercice professionnel des indépendants. Elle vise à créer un environnement juridique, fiscal et social plus simple et protecteur pour les indépendants. Ainsi, de nouvelles mesures de soutien sont entrées en vigueur le 15 mai dernier parmi lesquelles : le statut unique, la protection du patrimoine personnel, l’allocation des travailleurs indépendants.

Dans le cadre de sa mission première d’assistance en matière économique et fiscale, OGEA Réunion a choisi de créer le village des indépendants et des entrepreneurs.

Cette première édition est axée sur la nouvelle réforme dont les principaux points seront abordés en tables rondes. Il donne aux participants la possibilité de rencontrer en un même lieu la direction générale des finances publiques, la caisse générale de la sécurité sociale, l’ordre des avocats, l’ordre des experts-comptables; l’accès à des consultations gratuites d’avocats proposées par l’ordre des avocats tout au long de l’événement et l'’opportunité d’échanger avec l’ensemble des partenaires du réseau d’OGEA Réunion sur leur stand (banques, assurances, syndicats patronaux...).

L'événement est réservé aux adhérents d'OGEA. La capacité d’accueil étant limitée, seuls les 250 premiers adhérents inscrits seront retenus.

Si vous êtes adhérent, vous pouvez vous inscrire depuis votre espace privé > onglet formation > catalogue de formation > Divers > Village des Indépendants et des Entrepreneurs. Vous pouvez également appeler le 0262 21 73 58.

Vous pouvez en savoir davantage sur le déroulement de l'événement en cliquant ici.