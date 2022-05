BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 27 mai 2022 :



- Un ministre sur cinq accusé de viol ou de prise illégale d'intérêt

- Ukraine : violents combats dans le Donbass, Zelensky accuse la Russie de "génocide"

- Yaël Braun-Pivet attendue en Guadeloupe pour son premier déplacement dans les Outre-mer

- Détresse et consternation au Sénégal après la mort de 11 bébés à l'hôpital

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Premier signe de l'hiver

Vendredi 20 mai 2020, la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne a nommé son gouvernement. Parmi les 27 heureux.ses élu.es, cinq nominations ne sont pas passées inaperçues : celles d'Eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Damien Abad, Sébastien Lecornu et Olivier Dussopt. Les cinq ministres sont visés par diverses accusations. Bien que deux d'entre eux ne soient plus visés par des enquêtes, celles-ci ayant été classées sans suite, trois sont toujours mis en examen. Une situation qui nous place bien loin du devoir d'exemplarité promis par Emmanuel Macron à plusieurs reprises, et qui interroge sérieusement sur le message envoyé par le gouvernement français à sa population.

L'Ukraine a décrit jeudi une offensive militaire russe d'"intensité maximale" et une situation extrêmement difficile dans le Donbass, dans l'est de son territoire, où le président Volodymyr Zelensky accuse Moscou de pratiquer un "génocide".

La nouvelle ministre des Outre-mer Yaël Braun-Pivet est attendue en Guadeloupe pour son premier déplacement dans les Outre-mer. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux : elle assistera à la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage ce vendredi 27 mai 2022 à Basse-Terre.

La justice sénégalaise a promis jeudi de se montrer intraitable avec les responsables d'un incendie qui a causé la mort de onze bébés dans un hôpital public de province la veille et qui a semé détresse, consternation et colère parmi les proches et dans l'opinion.

Vendredi, tout est permis et profitez du beau temps de ce vendredi 27 mai 2022, prévient Matante Rosina, cela va certainement changer à partir de cette nuit, surtout dans le sud. Au lever du jour, prévoyez votre petite laine. Au cours de la journée, les températures remontent. La houle australe démarre, signe de l'arrivée de l'hiver.