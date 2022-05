Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Un contrôle sur des lieux de refuge de chiens et chats a été mené, ce vendredi 27 mai 2022, dans l'Est, sous l'autorité conjointe du préfet de La Réunion et de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis. L'objectif premier de ce contrôle était la sauvegarde des animaux. Au cours de ces opérations, les constats effectués par les services de gendarmerie et de la DAAF en matière de protection animale ont conduit au retrait des animaux. Les services de l'État ont également "fait cesser les irrégularités constatées en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement" indique la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un contrôle sur des lieux de refuge de chiens et chats a été mené, ce vendredi 27 mai 2022, dans l'Est, sous l'autorité conjointe du préfet de La Réunion et de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis. L'objectif premier de ce contrôle était la sauvegarde des animaux. Au cours de ces opérations, les constats effectués par les services de gendarmerie et de la DAAF en matière de protection animale ont conduit au retrait des animaux. Les services de l'État ont également "fait cesser les irrégularités constatées en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement" indique la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)