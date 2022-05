Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 23 mai - Pour les législatives, incompétents et mis en examen se bousculent

* Mardi 24 mai - Déjà sur les étals, les mangues et les longanis se vendent à prix d'or

* Mercredi 25 mai - Fusillade aux Etats-Unis : 19 enfants tués dans une école du Texas

* Jeudi 26 mai - Des milliers de chiens et chats écrasés sur les routes chaque année

* Vendredi 27 mai - Un ministre sur cinq accusé de viol ou de prise illégale d'intérêt

La course aux législatives est désormais bien entamée, et parmi la myriade de candidats présents, on ne peut pas vraiment dire que tous puissent prétendre à un mandat. Entre bourdes phénoménales, sorties lunaires ou tout simplement casiers judiciaires bien remplis, difficile de faire le tour de tous les candidats qui ne devraient pas vraiment avoir leur place au parlement.

Alors que nous sommes en plein mois de mai, quelle ne fut pas notre surprise de voir des mangues et des longanis fleurir sur les étals des marchés. En effet, la saison des mangues s'étale normalement d'octobre à mars et les longanis de janvier à mars. Ce sont les deux cyclones de début d'année (eh oui...) qui sont à l'origine de cette production à contre-saison. Si les fruits font certainement le bonheur des gourmands et des gourmets, les portemonnaies sentent passer la facture. Mangues et longanis se vendent entre 10 et 20 euros le kilo tout de même

Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et au moins un enseignant, un drame replongeant l'Amérique dans le cauchemar récurrent des fusillades en milieu scolaire.

Près de 5.000 carcasses d'animaux, chiens comme chats, ont été ramassées sur les routes (hors quatre voies) de La Réunion l'an dernier. Cette triste image représente encore et toujours un danger sur la route pour les automobilistes, et doit à nouveau nous alerter sur la problématique de l'errance animale. Elle est aussi une tâche pénible pour les agents qui doivent aller récupérer ces animaux morts sur la chaussée

Vendredi 20 mai 2020, la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne a nommé son gouvernement. Parmi les 27 heureux.ses élu.es, cinq nominations ne sont pas passées inaperçues : celles d'Eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Damien Abad, Sébastien Lecornu et Olivier Dussopt. Les cinq ministres sont visés par diverses accusations. Bien que deux d'entre eux ne soient plus visés par des enquêtes, celles-ci ayant été classées sans suite, trois sont toujours mis en examen. Une situation qui nous place bien loin du devoir d'exemplarité promis par Emmanuel Macron à plusieurs reprises, et qui interroge sérieusement sur le message envoyé par le gouvernement français à sa population.

