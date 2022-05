BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 28 mai 2022 :



- Consommation : la tendance est au au fait-maison pour mieux manger

- Trois jours pour agir "Ensemble pour l'océan"

- Rétro : législatives, mangues, tuerie, chiens et chats, ministres

- Iran: la lente agonie de la rivière emblématique d'Ispahan

- La pa Météo France i di, sé zot i di -

Consommation : la tendance est au au fait-maison pour mieux manger

Kinder (Ferrero), pizzas Buitoni (Nestlé)... Face aux rappels de produits alimentaires à répétition et aux potentiels risques pour la santé, les Réunionnais font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Beaucoup font preuve d'une vigilance accrue concernant les étiquettes et la provenance des produits alimentaires. Les consommateurs semblent désormais privilégier le fait maison. Une ombre au tableau : cette volonté de mieux manger est freinée par la hausse des prix

Trois jours pour agir "Ensemble pour l'océan"

Répondant à l'appel d'association locale, c'avec un message autour de la préservation de l'environnement et de la cause animale que la société Ultra Premium Direct, spécialiste de l'alimentation Made In France pour les animaux, se rend à la Réunion du 7 au 9 juin 2022. Avec la participation d'influenceurs venus de l'Hexagone. Les partenaires vont mener l'opération "Ensemble pour l'océan". L'objectif est d'insister sur l'importance de la préservation des océans et sur la sauvegarde des tortues marines

Rétro : législatives, mangues, tuerie, chiens et chats, ministres

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 23 mai - Pour les législatives, incompétents et mis en examen se bousculent

* Mardi 24 mai - Déjà sur les étals, les mangues et les longanis se vendent à prix d'or

* Mercredi 25 mai - Fusillade aux Etats-Unis : 19 enfants tués dans une école du Texas

* Jeudi 26 mai - Des milliers de chiens et chats écrasés sur les routes chaque année

* Vendredi 27 mai - Un ministre sur cinq accusé de viol ou de prise illégale d'intérêt

Iran: la lente agonie de la rivière emblématique d'Ispahan

Assis sur un quai avec deux amis, le sexagénaire Jalal Mirahmadi contemple mélancoliquement Zayandeh-roud, plus long cours d'eau du centre de l'Iran. Cette rivière emblématique d'Ispahan est à l'agonie depuis des années, touchée par la sécheresse et le détournement de son lit. "Lorsque j'étais enfant, l'eau coulait sous les arches du pont et débordait parfois pour se déverser dans les rues avoisinantes", soupire M. Mirahmadi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Humidité et vent

Pour ce samedi 28 mai 2022, Matante Rosina voit au travers de sa fenêtre que le temps est pluvieux ce matin dans l'est et le sud-est. Le front froid s'évacue doucement mais sûrement. Le ciel se dégage seulement en soirée et les températures baissent. Le vent souffle en rafales jusqu'à 70 km/h sur les plages de l'ouest mais aussi sur toute la côte Est. De la houle est prévue