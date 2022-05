Cet après-midi, à la Salle d'Animations et de Loisirs "Arsène Scholastien D'Eurveilher", deux Mamans entredeuxiennes se sont vu remettre la médaille de la famille française. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de l'Entre-Deux. (Photo : ville de l'Entre Deux)

L’événement, honoré depuis 96 ans en France et en général célébré durant le dernier dimanche de mai, a vu cette année à l’Entre-Deux, la distinction de Lise Marie Brutier et Christiane Fontaine.

Une médaille qui vient rappeler combien l’engagement des parents dans l’éducation de leurs enfants, s’étend bien au-delà de la notion basique qu'est la sécurité alimentaire ou vestimentaire.

Ainsi, M. le Maire a félicité les deux mères de famille pour leur parcours et leur dévouement.

Accompagnées de leurs familles et amis, c’est avec humilité qu’elles ont accueilli cet insigne devant un auditoire venu en nombre pour les acclamer.

Par ailleurs, les petits, mais aussi les plus grands, ont surmonté leur timidité, pour déclamer haut et fort, leur amour pour leur Maman : poèmes et chants ont rythmé l’après-midi, au son du séga des artistes Aïssya et Cédric Maho (Dryce).

