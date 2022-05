Patrick Savatier, figure du monde associatif réunionnais, est décédé ce jeudi 26 mai 2022 des suites d'une maladie. Il avait 61 ans. Connu pour ses engagements envers les plus démunis, notamment grâce à son association Momon Papa Lé la, son décès fait réagir de nombreuses personnalités locales. Nous publions leurs réactions ci-dessous (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

• Huguette Bello, présidente du conseil régional

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Patrick Savatier. Au nom du conseil régional et en mon nom personnel, je salue le combat mené par Patrick Savatier contre la

pauvreté et les violences et présente mes condoléances à sa famille, ses proches et aux membres de l’association “Momon Papa lé la”.

• Cyrille Melchior, président du Département



J’apprends avec une profonde tristesse la disparition de Patrick Savatier, fondateur de l’association Momon Papa Léla. C’est un homme de cœur et de conviction qui nous quitte ce jour. Depuis 2004, il n’a cessé de militer et surtout d’agir, en faveur des " accidentés de la vie " : des femmes battues ; des parents qui doivent accompagner des enfants malades en métropole ; des hommes et des femmes rejetés par leurs familles ; des ménages qui n’ont pas les moyens d’acheter des meubles…



Il a mis en place un système de collectes et de distribution efficace qui a permis à de nombreuses familles de s’équiper et de vivre dans de meilleures conditions. Avec son épouse Sabrina et son équipe, Patrick Savatier a également réussi à redonner espoir à ceux qui ont tout perdu. Après avoir ouvert un " gîte solidaire ", il a mis en place, avec l’aide des partenaires, des chantiers d’insertion, de plantation de fruits et légumes, de pisciculture et bien d'autres expérimentations menées avec brio à Salazie. Je salue le " Combattant du Social " qu’était Patrick Savatier.



À son épouse, à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à ses nombreux compagnons de route, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances.

• Jean-Hugues Ratenon, député

Je le savais malade mais je suis extrêmement surpris et peiné par l’annonce du décès de Monsieur Patrick Savatier. Nous avons mené des actions ensemble mais mon honnêteté me force à dire que nous étions souvent en désaccord sur des sujets d’ordre politique. Pour autant, c’était un homme engagé et qui savait secouer le cocotier quand il le fallait. Et je souhaite que l’on trouve la voie contre la montée de la pauvreté et du mal-être dans notre société. A sa famille, ses proches, à l’Association Momon Papa Léla ainsi qu’à ses amis, je présente mes très sincères condoléances.

• Nassimah Dindar, sénatrice

Nous venons de perdre un Grand. Bon voyage Patrick.. Le ciel te le rendra, et tu resteras dans nos cœurs. Patrick Savatier fondateur de l'association "Papa momon lé la" vient de nous quitter à l'âge de 61 ans... Il a toujours fait, œuvré et agi pour les plus démunis. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et ses proches pour cette perte douloureuse. Il manquera à La Réunion...

• Stéphane Fouassin, maire de Salazie

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Mr Patrick Savatier. Patrick Savatier a beaucoup œuvré dans le monde associatif,social et solidaire. Nous avons travaillés ensemble pour le développement de l’association Momon Papa léla. Il a toujours été bienveillant et force de proposition. Nous perdons un grand homme, un ami, je tiens, à exprimer mes sincères condoléances en ce moment douloureux à toute sa famille et ses proches

• Philippe Naillet, député

Tristesse aujourd'hui en apprenant le décès de Patrick Savatier. Militant de la solidarité réunionnaise, il a beaucoup œuvré pour les plus précaires notamment les sans-abris et sans ressources. Il restera dans le cœur des Réunionnaises et Réunionnais.

• Serge Hoareau, président de l'AMDR

C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Patrick Savatier ce jeudi 26 mai à l'âge de 61 ans. A sa famille et à ses proches je présente mes plus sincères condoléances.

Nous garderons le souvenir d'un homme de caractère, d'action, profondément bienveillant et socialement engagé. L'association Momon papa lé la, dont il était le fondateur et l'inépuisable cheville ouvrière, est le symbole de cet engagement sincère pour les plus démunis.

• Jean-Charles Nagou, élu à la Chambre des métiers et de l'artisanat

Tu es mon berger et tu le resteras….Tu as illuminé notre vie. Hier soir tu as illuminé notre ciel. Tu as été mon bâton et tu m’as permis de mettre debout et d’avancer. Tu seras toujours dans mon cœur…je t’aime et bon voyage. Ton oeuvre sera toujours mon combat et ne restera pas dans l’oubli. Bon voyage Patrick Savatier. Jean-Charles Nagou, son ami de toujours, a tenu à lui rendre hommage. "C’est un grand homme qui part aujourd’hui. Un modèle pour beaucoup de monde", dit -il avec émotion. Encadrant au sein de l'association, il se souvient "d'un homme qui a su montrer la persévérance et la volonté de faire sortir les gens des difficultés". Pour Jean-Charles, "c'est le papa de plusieurs milliers de personnes à La Réunion". "Une personne combative qui a eu des moments difficiles mais a su se relever", décrit-il. L'objectif maintenant, "faire tout pour que l'association continue d'oeuvrer." Écoutez-le :

• Thierry Robert, ancien député et maire de Saint-Leu

C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre la disparition de Patrick Sabatier, le fondateur charismatique de momon papa lé la. Je salue l’homme de cœur, de passion, de courage qu’était monsieur Savatier. Il a tendu la main à des milliers de familles réunionnaises qui étaient dans le besoin et la détresse. Je salue son action immense pour les plus modestes, et pour les meurtris de la vie. Il laissera un grand vide mais je suis sûr que son souvenir continuera à vivre avec les bénévoles de son association

J‘adresse toutes mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous les membres de l’association Momon papa lé la. Souvenons nous.

• Jean-Marie Virapoullé, vice-président du Département délégué à l’action sociale

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Monsieur Patrick Savatier président de l’association Momon Papa lé la. Il a consacré sa vie à aider les plus démunis. Cet homme connu pour son franc parlé légendaire, avait des convictions chevillées au corps. Il s’est battu corps et âme pour permettre aux personnes en détresse de se reconstruire et de retrouver une dignité par le travail. J’ai eu l’occasion de collaborer régulièrement avec lui et aussi avec son épouse Sabrina en tant qu’élu municipal et en ma qualité de Vice-Président délégué à l’action sociale au Département. J’ai pris plaisir à travailler avec cet homme de cœur.

Patrick Savatier a œuvré jusqu’à son dernier souffle pour les plus fragiles. Son action j’en suis persuadée ne s’arrêtera pas là. Tes dalons reprendront le flambeau et j’en suis sûr tu continueras à vivre à travers l’action de Momon Papa lé la. Repose en paix Patrick !

• Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux

J’apprends avec beaucoup de tristesse la disparition de Patrick Savatier, fondateur de l’association Momon Papa lé la. Une vie d’engagement au service des familles réunionnaises les plus fragiles qui n’a jamais cessé de se battre pour son idéal.

Je veux présenter mes plus sincères condoléances à ses proches, à ses compagnons qui l’ont accompagné dans ses combats et à tous ceux qui l’ont connu.

Mérsi pou out dévouman Patrick.

• Monique Orphé, conseillère départementale

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès brutal et prématuré du fondateur de l’Association solidaire " Momon papa lé lá ". Un Homme de cœur et d’actions engagé depuis des années pour les plus vulnérables. Par son combat, il a su se faire une place dans le cœur des Réunionnais. Ses coups de gueule allaient toujours dans le sens d’une prise de conscience de la détresse sociale d’une partie de la population. Défenseur des plus démunis, des victimes de violence, des mal-logés, il mettait toute son énergie à porter des actions pour la dignité et le bien-être des autres. Merci Mr Savatier pour votre contribution à ce grand fléau qu’est la pauvreté et l’exclusion sociale. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à toute la communauté de l’association Momon, papa lé là

• Olivier Hoarau, maire du Port

J’ai appris avec tristesse le décès de Patrick Savatier, fondateur de l’association " Momon Papa Lé La ". J’adresse toutes mes condoléances à ses proches et à sa famille. Saluons la mémoire d’un homme doté d’une grande humanité qui a œuvré sans faille pour les plus démunis. Salut camarade !

• Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, présente ses condoléances suite à la disparition de Patrick SAVATIER. J'apprends avec tristesse le décès de Patrick SAVATIER. Je tiens à saluer l'action constante de cet infatigable défenseur des plus démunis et de la lutte contre la pauvreté. Patrick SAVATIER était aussi une figure respectée du monde associatif Réunionnais. Au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et aux membres de l’association " Momon Papa lé la ", dont il était le membre fondateur.

• Jean-Paul Virapoullé, ancien maire de Saint-André

Après une longue maladie, tu as quitté tous ceux qui t'aiment ou que tu as servi toute ta vie. Tu as gravé dans la mémoire des Réunionnaises et Réunionnais et particulièrement des Saint-Andréennes et Saint-Andréens que la solidarité n'est pas pour toi un slogan, un vain mot mais une conviction profonde que tu as su faire vivre avec toute ton équipe et notamment avec Sabrina auprès des plus démunis. Merci pour cette générosité. Bon repos éternel là où tu sera car tu l'a bien mérité. Amicalement

• Maurice Gironcel, représentant du PCR, Maire de Sainte Suzanne, Président de la CINOR, Président du Sidelec

J’apprends avec beaucoup de tristesse et d’émotions le décès de Patrick Savatier. Homme de combat généreux et dévoué, il était un fervent militant, défenseur des droits de chacun et de la dignité humaine. La Réunion perd un infatigable combattant. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches.