Le CRGT communique les changements de circulation prévus dans les jours et semaines à venir.

Chantiers en cours

RN1 - St Paul - Travaux de reprise d'assainissement

Sur la RN1 à St Paul voie cannière sur le giratoire amont Hermitage sens Sud/Nord, travaux de reprise d'assainissement jusqu'au vendredi 3 juin. Circulation alternée au droit du chantier de 8h à 15h.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle

Sur la RN2 à St Joseph Vincendo, travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle jusqu'à fin août de 8h30 à 16h30 avec alternat.

RN2 - St Joseph - Travaux d'extension de réseau d'assainissement

Sur la RN2 à St Joseph Rue Raphael Babet (portion comprise entre Allée des Grègues et Rue Léon Dehaulmes, travaux d'extension de réseau d'assainissement du lundi 25 avril au vendredi 30 novembre. Alternat de 7h30 à 16h30.

RN3 - Le Tampon - Travaux de réfection de chaussée

Sur la RN3 au Tampon Rue Pierre Rivals, entre le chemin des Caféiers et le chemin Louis Fontaine, travaux de réfection de chaussée les nuits jusqu'au vendredi 22 juillet. Circulation alternée et chaussée rétrécie de 20h à 5h.

Chantiers à venir :

RN1 St Paul - Travaux de fauchage et d’élagage

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre des travaux de fauchage et d’élagage, la bretelle de sortie de l’échangeur de Plateau Caillou dans le sens Sud/Nord sera fermée à la circulation de 19h30 à 5h la nuit du lundi 30 mai. Une déviation sera mise en place par la RN1 échangeur de Saint Paul.

RN1 - Etang Salé/St Leu - Travaux de balayage en TPC et BAU

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage en TPC et BAU les nuits du lundi 30 mai au jeudi 2 juin. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de marquage

Sur la RN2 à Ste Suzanne Franche Terre, travaux de marquage les nuits du lundi 30 mai au mercredi 1er juin inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord en fonction des besoins du chantier.

RN3 - Le Tampon - Travaux de réfection d'enrobé

Sur la RN3 au Tampon, du 17ème au 19ème km, travaux de réfection d'enrobés les nuits du lundi 30 mai au jeudi 2 juin inclus. Alternat de 20h à 5h.

RN3 - Le Tampon - Travaux de pose de glissières de sécurité

Sur la RN3 au Tampon, au niveau du giratoire des Azalées, travaux de pose de glissières de sécurité la nuit du lundi 30 mai. Voie de droite neutralisée sens descendant à la sortie du giratoire de 20h30 à 5h.

RN3 - St Pierre - Travaux d’élagage

Sur la RN3 à St Pierre, entre l'échangeur Bank et la zone de la Ravine Blanche, travaux d’élagage du lundi 30 mai au vendredi 3 juin. Voie de droite neutralisée dans le sens montant de 8h à 15h.

RN5 - Cilaos/Mare Sèche - Travaux d'élargissement d'ouvrage

Sur la RN5 Cilaos Mare Sèche, travaux d'élargissement d'ouvrage du lundi 30 mai au vendredi 3 juin. Alternat permanent pendant la durée du chantier.

Evénements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 29 mai de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.