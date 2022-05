Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Pour ce samedi 28 mai 2022, Matante Rosina voit au travers de sa fenêtre que le temps est pluvieux ce matin dans l'est et le sud-est. Le front froid s'évacue doucement mais sûrement. Le ciel se dégage seulement en soirée et les températures baissent. Le vent souffle en rafales jusqu'à 70 km/h sur les plages de l'ouest mais aussi sur toute la côte Est. De la houle est prévue. (photo rb/Imaz Press)

