Répondant à l'appel d'association locale, c'avec un message autour de la préservation de l'environnement et de la cause animale que la société Ultra Premium Direct, spécialiste de l'alimentation Made In France pour les animaux, se rend à la Réunion du 7 au 9 juin 2022. Avec la participation d'influenceurs venus de l'Hexagone. Les partenaires vont mener l'opération "Ensemble pour l'océan". L'objectif est d'insister sur l'importance de la préservation des océans et sur la sauvegarde des tortues marines (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Pendant trois jours, la protection de l’environnement et la cause animale seront les maîtres mots de "Ensemble pour l’océan". Ultra Premium direct – inscrit sous le label 1% pour les animaux – et l’association You Care – qui milite en faveur de la cause animale et de la biodiversité – mènent cette opération.

Cela répond à un besoin de la part des associations locales telles que Sauve Ton Bourbon, SPA Nord, Propréunion ou encore le Centre d’étude et de découverte des tortues marines (CEDTM). "Ensemble pour l’océan répond à plusieurs problèmes liés non seulement à la cause animale, mais également de la préservation de la mer", lance Armandine Albert, co-pilote du projet.

Cette mission va permettre également une meilleure visibilité des actions existantes menées par les bénévoles de par notamment la présence de créateurs de contenus originaire de la métropole. A savoir Natoo, Noholito, Denitsa, Laura Felpin ou encore Jérôme Niel.

Ce projet s’articule sous quatre missions. A commencer par la sensibilisation autour de la protection des tortues marines. "A cette occasion, il va y avoir une visite du centre Kelonia et une plantation d’arbres veloutiers aux abords des plages afin d’encourager la ponte d’œufs pour les tortues", explique Armandine Albert.

La deuxième mission va se traduire par une opération de dépollution des océans au travers d’un cleanwalk sur la plage de Sainte-Marie. Cinquante à quatre-vingt marmailles vont y participer aux côtés d’associations locales afin de récolter le maximum de déchets jetés et rejetés en bord de mer.

Autre opération menée sur le terrain : le sauvetage de chiens errants ; ces derniers vont être ramenés à Paris où plusieurs foyers d’adoptants les attendent. "Notre objectif est de trouver des foyers pour la vie à ces animaux abandonnés", confie la co-pilote du projet. Enfin, le projet " Ensemble pour l’océan " va se poursuivre sur internet avec la vente de 5.000 gourdes réutilisables qui doit encourager le public à moins jeter de bouteilles par l’utilisation de ces contenants.

Cette opération est une grande première dans l’île et ses organisateurs sont optimistes concernant son succès.

