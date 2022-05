Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Patrick Savatier, 61 ans, est décédé ce jeudi 22 mai 2022. Très impliqué dans le milieu associatif et dans la défense des plus démunis, il avait fondé l'association Momon Papa léla.. "Patrick Savatier a beaucoup oeuvré dans le monde associatif, social et solidaire. Nous avons travaillé ensemble pour le développement de l'association Momon Papa léla. Il a toujours été bienveillant et force de proposition" a noté le maire de Salazie, Stéphane Fousassin, premier à lui rendre homme ce vendredi matin. Une cérémonie d'adieu se tient samedi 28 mai au centre funéraire de Prima, à Saint-Denis, dès 14h. (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

