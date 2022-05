Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

"La distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action", dit l'adage. Il n'y avait qu'à associer les légumes et la volaille du terroir pour permettre aux douze Communes participantes au Trophée du Plateau d'Or de contribuer à la valorisation de notre agriculture durable et du savoir-faire des brigades de la restauration scolaire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de l'Entre-Deux. (Photo : Ville de l'Entre Deux)

