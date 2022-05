Pendant quatre jours c'est la fête du fruit rouge à la Plaine des Palmistes. Au programme : animation, concert, vente de produits divers autour du goyavier...Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de la Plaine des Palmistes. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunioncom)

La Fête des Goyaviers, très appréciée des réunionnais propose de découvrir de nombreuses préparations et recettes autour du goyavier – confiture, gelée, pâte de fruit, pâtisseries, jus, sirops, sorbets, punchs…- mais aussi de rencontrer des producteurs et de participer à la cueillette des goyaviers. Toute la commune de la Plaine des Palmistes s’anime et vous propose différentes animations (démonstrations, concours, balades…) et des concerts en soirée.

Un stand de l’Office du Tourisme de l’Est et l’Association Nout’Goyavier seront également présents à l’entrée afin de vous faire découvrir vous permettra de partir à la découverte d’exploitations pour des cueillettes ou bien encore d’organiser votre prochain séjour dans l’Est.

Des baptêmes de l’air en hélicoptère seront également proposés par RUN HELICO, une autre façon de voir la Plaine et ses alentours.

Voici le programme de ces quatre jours :



• Vendredi 3 juin 2022

14h00 Départ défilé inaugural depuis la mairie

Spectacles de danse et chants avec les enfants de l’USEP de Claire Hénou et Zulmé Pinot

Danse avec les enfants de l’OMSL

17h00 Association NRDJ – Spectacle de danse



19h30 – Soirée miss Goyavier

Une soirée sous le thème de la femme indépendante…

Intermèdes : Nayr, Danse K-POP avec Country Boots, Eloïse, Aissya



21h00 Léa CHURROS



• Samedi 4 juin 2022

9h00 Tournoi de Tchouk Ball toute la journée – Gymnase – Association Palmi Tchouk Ball. Récompense, médaille. 180 participants

10h00 Élection Miss Mamie Goyavier – Podium

10h45 Danse – Podium – Association NRDJ

13h00 Bal des " jeunes gens " – Salle des fête avec orchestre et présence du chanteur Marcellino

13h30 Course des Goyaviers – Piste d’athlétisme

14h00 Prestation de danse – Podium – Association Génération Danse Palmiplainoise

14h40 Prestation de karaté – Podium – Association Karaté Do

15h00 Danse Podium – Association Club Energy

16h00 Spectacle de danse country – Podium – Association Rythm’n country boots

19h30 Groove 974 (Live DJ)

1ère partie : CAPITAINE / NICKY LARSON

2ème partie : BLACK T / JUNIOR / PLL



• Dimanche 5 juin 2022

9h00 Tournoi Tchouk Ball (toute la journée) – Gymnase – Association Palmi Tchouk Ball

10h Gym volontaire – Podium – Association CLUB Energy

11h00 Démonstration de force athlétique – Association Club des Ptits Nanos.

11h30 Démonstration de renforcement musculaire – Associations les Trailers des Hauts

12h00 Remise des prix du concours de Dessert au goyavier – Podium

13h00 Radio crochet – Podium

18h30 Démonstration Goju Ryu – Podium au radio crochet – Association Gojo Ryu Shorei Kan Budo

18h00 Démonstration King Boxing – Salle des Fêtes – Association Pieds Poings Espoirs Combats



19h30 Concert Séga dan la Kaz

1ère partie : HERVÉ HIMBERT ET MORGAN

2ème partie : MISSTY / CLARA



• Lundi 6 juin 2022

8h30 Home Ball (toute la journée) – Gymnase – Association Palmi Sports Altitude. Bouteille d’eau à prévoir

10h30 Démonstration Taï Chi – Podium

13h30 Futsal – Gymnase – Association Palmi Sports Altitude

15h00 Danse – Podium – Association Club Energy

16h00 Prestation musciale Jojo Production – Podium – Association Jojo Production

19h00 Show mix DJ

