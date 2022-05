Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 238 infractions au total, 177 pour les gendarmes et 61 pour les policiers. Une personne a refusé d'obtempérer avec les forces de l'ordre et sera jugé prochainement. 17 conducteurs étaient en états d'ivresses et 17 permis ont été retirés. Les communiqués des forces de l'ordre sont disponibles en-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

