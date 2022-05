C'est ce dimanche 29 mai 2022 que toutes les mamans de France sont célébrées. Une journée pour les remercier, leur offrir des cadeaux et être aux petits soins avec elles. Si ces attentions devraient être légion toute l'année, ce dimanche reste l'occasion de marquer le coup.

Evidemment, en 2022, nous espérons que chacun aura fait l’impasse sur les fers à repasser, laves-linge, aspirateurs et ustensiles de cuisine pour l’occasion. Penchez plutôt pour des cadeaux personnalisés, ou portés sur le bien-être. C’est l’occasion de remercier votre maman, non pas de lui rappeler qu’elle est - très souvent - celle qui s’occupe des tâches ménagères à la maison.



Pour celles et ceux qui n’auraient pas de mère, quelle qu’en soit la raison, c’est peut-être aussi l’occasion de remercier un parent, qu’il soit père, grand-parent, ou tout autre personne représentant une figure parentale dans votre vie. De nombreuses écoles proposent d’ailleurs désormais non plus de célébrer la fête des mères et des pères, mais plutôt la fête des parents. Entre enfants qui auraient pu perdre un parent, ou qui sont tout simplement issus de familles monoparentales ou homoparentales, il est de bon ton de s’adapter à la situation de chacun.



Dans une société qui évolue, les fêtes peuvent évoluer aussi. Encore plus lorsque l’on sait que la fête des mères est une célébration popularisée (et non créée) sous le régime de Vichy, pour faire l'apologie de valeurs supposées traditionnelles autour de la fameuse devise "Travail, famille, patrie".



Quoi qu'il en soit, bonne fête à toutes les mamans !

www.ipreunion.com / [email protected]