Publié il y a 7 minutes / Actualisé le Vendredi 27 Mai à 16H19

Matante Rosina met son palto ce dimanche 29 mai 2022 au matin pour aller boire son café bien chaud sur sa varangue. Pour ce dernier jour de week-end, le soleil est programmé. Dans l'après-midi, les nuages s'installent en montagne et amènent parfois de la pluie particulièrement du côté du nord ouest. Le vent souffle encore bien fort aujourd'hui. Il faut s'attendre à des rafales comprises entre 70 et 80 km/h sur le secteur de Sainte-Suzanne entre autre. La mer est agitée dans l'ouest et le sud de l'île. (photo rb/Imaz Press)

