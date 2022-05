Des températures froides dans les hauts la nuit du samedi 28 mai à La Réunion. Comme le rapporte Météo France, Les températures minimales se sont effectivement abaissées la nuit dernière dans la masse d'air fraîche qui s'est installée à l'arrière du front froid. Nous publions ci-dessous le communiqué de Météo France. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

On relève globalement 2 à 4°C de moins par rapport aux minis de la veille. Localement dans les hauts, on va même jusqu'à 6°C de moins comme à la Plaine des Chicots (hauts du Nord) où on a relevé 0.4°C en seconde partie de nuit (température mesurée à 2m au-dessus du sol). Pour un mois de mai, cette valeur se situe en deuxième position du classement des minimales les plus froides (début des mesures en 1982).

Autres valeurs remarquables de la nuit dernière: 2.1°C au Maïdo, 2.6°C au Pas de Bellecombe-Jacob et 3.5°C au Dimitile.

A retenir pour aujourd'hui sur le temps à La Réunion: Du beau temps globalement sauf sur le Sud et le Sud-Est avec un temps passagèrement pluvieux encore et une houle australe proche de 3m rendant la mer forte aux déferlements sur les côtes Ouest et Sud (soyez attentifs si vous pratiquez des activités exposées !).

La fraîcheur est bien présente ce dimanche 29 mai au matin dans les hauts. Après le passage du front froid, le thermomètre affiche près de 0°C au gîte de la plaine des Chicots!

Coté ciel, La grisaille est encore présente dans le Sud-Est de l'île avec quelques gouttes possibles mais partout ailleurs, la matinée est bien ensoleillée. Au fil des heures, les nuages se forment le long des pentes mais n'altèrent en rien l'impression de beau temps. Les sommets restent bien dégagés et les cirques bénéficient de larges périodes ensoleillées. L'après-midi, quelques averses sont attendues de nouveau du Sud Sauvage à Sainte Rose tandis que des débordements nuageux s'opèrent en direction de la route en corniche. De belles éclaircies résistent sur les côtes exposées à l'alizé le plus marqué, des plages de l'Ouest en descendant vers Saint-Louis ainsi que de Sainte-Marie à Saint-Benoit.

Au plus fort de ce dimanche, les rafales atteignent 60 à 70 km/h de la Pointe des Aigrettes à Saint Pierre et de Sainte-Marie à Sainte-Rose.

Saint Paul et La Possession sont à l'abri de ce vent turbulent et restent sous un régime de brises.

Les températures maximales sont elles aussi en baisse. Elles atteignent 23 à 27°C sur le littoral, approchent 20°C à Cilaos et 12 à 14°C sont attendus au Maïdo ou au volcan.

La mer est forte au vent et au déferlement de la houle de Sud-Ouest voisine de 3 mètres en matinée, s'amortissant ensuite lentement.

www.ipreunion / [email protected]