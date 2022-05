Publié il y a 5 minutes / Actualisé le Vendredi 27 Mai à 10H49

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022 : On commence par La gendarmerie nationale qui joue la carte de l'originalité pour sensibiliser sur la consommation excessive de cannabis et publie exprès un texte entièrement écrit à l'envers pour vous déboussoler. Direction Nantes où un grand héron métallique vole dans le ciel. A quand notre paille-en-queue ou notre papangue en métal ? Petit détour du côté du Mont-Saint-Michel où un record du monde est détenu par le funambule Nathan Paulin qui a évolué sur une slackline de 2.200 mètres de long. . Terminons notre course des infos insolites au niveau de la Seine avec cette orque égarée dans le fleuve. (Photo : capture d'écran Ouest-France)

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022 : On commence par La gendarmerie nationale qui joue la carte de l'originalité pour sensibiliser sur la consommation excessive de cannabis et publie exprès un texte entièrement écrit à l'envers pour vous déboussoler. Direction Nantes où un grand héron métallique vole dans le ciel. A quand notre paille-en-queue ou notre papangue en métal ? Petit détour du côté du Mont-Saint-Michel où un record du monde est détenu par le funambule Nathan Paulin qui a évolué sur une slackline de 2.200 mètres de long. . Terminons notre course des infos insolites au niveau de la Seine avec cette orque égarée dans le fleuve. (Photo : capture d'écran Ouest-France)