Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait un point sur les scènes chaotiques qui ont eu lieu près du Stade de France ce samedi 28 mai 2022 suite à la finale de la Ligue des champions. Les bousculades, vols et tentatives d'intrusion dans l'enceinte du stade ont provoqué un vaste déploiement des forces de l'ordre, donnant lieu à des heurts. Le ministre confirme que "30.000 à 40.000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France soit sans billet soit avec des billets falsifiés", dénonçant alors une "fraude massive" de faux billets. (Photo AFP)

Lors de sa conférence, Gérald Darmanin a fait part de ses "regrets" sur l'organisation de la finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid à Liverpool. Il déplore les heurts qui se sont déroulés dans la soirée, aux abords du Stade de France.

Le ministre de l'Intérieur parle d'une forte "désorganisation" dans l'accueil des supporters britanniques et dénonce une "fraude massive" de faux billets. "30.000 à 40.000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France soit sans billet soit avec des billets falsifiés" affirme-t-il, confirmant une information du préfet de police de Paris. Une "présence sur-numéraire des supporters britanniques" vis-à-vis de la taille du stade.

Gérald Darmanin: "30.000 à 40.000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France sans billet ou avec des billets falsifiés" pic.twitter.com/ArJbXVbenm — BFMTV (@BFMTV) May 30, 2022

S'ajoute à ça la grève du RER B ce soir-là, poussant les supporters britanniques comme espagnols à sortir par une seule bouche de RER, celle de la ligne D, "plus étroite", entraînant selon le ministre des "difficultés supplémentaires".

Lire aussi - Après le fiasco de la Ligue des champions, l'heure des explications

- Gaz lacrymogènes et match retardé -

De nombreux dysfonctionnements ont été pointés ce soir-là. Des séquences de panique près du stade ou de heurts entre supporters et forces de l'ordre, usant de gaz lacrymogènes, ont fait le tour des réseaux sociaux.

Lire aussi - C1: coup d'envoi retardé, Courtois impérial... Tops et flops de la finale

A l'approche du match, des milliers de supporters s'impatientaient devant les grilles du stade, où le filtrage ne se faisait qu'au compte-goutte. La faute, selon l'UEFA, à ces supporters ayant acheté des "faux billets" qui ne fonctionnaient pas devant les tourniquets. Ce qui a poussé certaines personnes à forcer l'accès : une journaliste de l'AFP a constaté diverses intrusions au niveau du parvis du stade.

L’explication du coup d’envoi retardé. Des individus sans billets tentent de pénétrer de force dans le Stade de France 🤦🏻‍♂️ #LIVRMA #UCLfinal pic.twitter.com/7R0OLCer6f — Yohan Roblin (@yohanroblin) May 28, 2022

Des gaz lacrymogènes ont été lancés pour empêcher quelques dizaines de jeunes d'escalader des barrières.

Finalement, le coup d'envoi a été donné à 21h36 soit avec 36 minutes de retard, après un long flottement qui n'a pas mis en valeur les capacités d'accueil de la France à un an de la Coupe du monde de rugby et à deux ans des Jeux olympiques à Paris. La France est d'ailleurs la cible de la presse étrangère depuis ce samedi soir, notamment sur la question de l'intervention des policiers, accusés de charges brutales et d'usage de leur matraque sur les supporters.

Violente charge policière dans un bar à proximité de la fan zone de Liverpool à Nation, la situation dégénère. Les personnes en terrasse reçoivent des coups de matraques. #Liverpool #LIVRMA #LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/Wl0Vu2kMTd — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 28, 2022

Après cette soirée chaotique, le bilan est de plus de 200 blessés, bien qu'aucun ne le soit gravement, et une centaine d'interpellations. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a précisé ce lundi que "contrairement aux allégations et fausses rumeurs, sur les 29 interpellations aux abords immédiats du stade de France, la moitié étaient des Britanniques dont 9 pour intrusion".

www.ipreunion.com / [email protected] avec AFP