BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 30 mai 2022 :



- Poches de sang : les stocks sont au plus bas

- Législatives : Thierry Robert candidat pour "porter la voix des Réunionnais"

- Musique : Dégadézo bat la mesure du happy blues depuis 20 ans

- Bilan routier : 1 refus d'obtempérer, 17 conduites en état d'ivresses et 17 permis retirés

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent frais, vent du matin

Poches de sang : les stocks sont au plus bas

Depuis deux mois environ, les stocks de sang sont au plus bas à La Réunion. L'Etablissement français du sang enregistre des baisses de fréquentation des collectes allant jusqu'à -30%. Environ 400 poches de sang sont récoltées en une semaine, contre 545 en moyenne habituellement. L'EFS lance un appel urgent et souhaite remobiliser les donneurs, notamment les groupes sanguins universels comme le O négatif pour lesquels les besoins sont énormes

Législatives : Thierry Robert candidat pour "porter la voix des Réunionnais"

Déjà élu député en 2012 et 2017, Thierry Robert se présente à nouveau sur la 7ème circonscription pour les élections législatives de juin 2022. Affirmant défendre bec et ongle le pouvoir d'achat des habitants, il souhaite également une réforme de l'octroi de mer et un meilleur alignement des droits des Réunionnais sur ceux de la Métropole. Malgré son inéligibilité ne lui permettant pas de se présenter aux dernières municipales à Saint-Leu, Thierry Robert assure avoir toute sa place sur la scène électorale, pour "porter la voix des Réunionnaises et des Réunionnais" à l'Assemblée nationale. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Musique : Dégadézo bat la mesure du happy blues depuis 20 ans

En 2001, commençait l'aventure Dégadézo. Loin de ses lieux majeurs de diffusion, mais finalement proche d'une partie des ses origines, guitares, harmonicas et batterie, basse puis claviers s'entremêlent pour transmettre les échos du blues à La Réunion. Rencontre avec Gilles Hervio, le membre fondateur du groupe.

Bilan routier : 1 refus d'obtempérer, 17 conduites en état d'ivresses et 17 permis retirés

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 238 infractions au total, 177 pour les gendarmes et 61 pour les policiers. Une personne a refusé d'obtempérer avec les forces de l'ordre et sera jugé prochainement. 17 conducteurs étaient en états d'ivresses et 17 permis ont été retirés. Les communiqués des forces de l'ordre sont disponibles en-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent frais, vent du matin

Pour ce lundi 30 mai 2022, Matante Rosina va garder son palto la matinée. Dans la journée, les températures remontent légèrement mais elle garde son gilet pas trop loin. Le ciel est dégagé sur la majeure partie de l'île et même si quelques nuages tentent de s'inviter, ils ne vont pas s'installer très longtemps et laisser la place au soleil. Le vent souffle toujours autant aujourd'hui. (