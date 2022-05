Les ambassadeurs Muta se sont réunis les 27 et 28 mai 2022 pour le premier Congrès MUTA. Les 255 participants ont échangé pendant ces deux journées. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Muta)

Ce premier Congrès a permis de confirmer le positionnement du mouvement Muta au coeur de la société Réunionnaise, de consacrer son identité au travers des personnes physiques et des personnes morales qui contribuent à la réalisation du projet OU quotidien. Les congressistes affirment que si Muta a pris naissance au sein du mouvement porté par la Mutualité de la Réunion, c'était pour évoluer au-delà du périmètre de celle-ci.

Ce ler congrès est aussi celui de la conceptualisation de Muta qui est connu et reconnu par des acteurs et des bénéficiaires au nombre grandissant mais dont l'identification formelle fait plus l'objet d'interrogations que d'affirmations. Au-delà des marques qui s'identifient à cette appellation, Muta se définit comme un acteur de santé publique agissant sur le territoire de la Réunion. Son approche est résolument systémique tant sur sa démarche sanitaire que sociétale et territoriale.

En d'autres termes, sa vision de la santé est globalement celle de l'OMS, la population à laquelle elle s'adresse est intergénérationnelle et intercatégorielle. Le territoire est perçu dans toutes ces dimensions sociales, culturelles, économiques et environnementales. MUTA applique le principe de subsidiarité tant dans les relations avec les personnes physiques qu'avec les personnes morales actrices sur leur territoire. Dans cette démarche, Muta se place comme catalyseur, comme facilitateur, comme fédérateur.

En suscitant les synergies entre toutes les potentialités d'un même territoire, c'est l'épanouissement de chacun, tout au long de la vie, qui est recherché à travers le partage permanent des savoir-être et des savoir-faire. Muta s'applique également à agir en partenariat avec les acteurs publics locaux et nationaux ainsi qu'avec les acteurs privés qui partagent ses valeurs et ses finalités. Muta confirme, par la voie de ses ambassadeurs, sa détermination à poursuivre la concrétisation de son idéal au travers notamment les trois axes que sont Réunion Village, la Réserve Solidaire et le programme "Respirons la Santé"



Réunion Village constitue un prolongement du mutualisme dans ses aspects originels, historiques et authentiques qui subsistent dans l'entraide aux familles endeuillées, mis en oeuvre au sein de Muta Décès, qui regroupe plus de 100.000 familles adhérentes. Les évolutions réglementaires, souvent justifiées, ont cependant enfermé la solidarité mutualiste redistributive dans un cadre rigoureusement assurantiel, rendant celle-ci exclusive car réservée aux seuls cotisants,

Réunion Village est par essence inclusive et intergénérationnelle et se réalise dans la générosité et /a proximité. L'objectif est de contribuer à l'épanouissement de tous par la culture, la santé, l'environnement avec les partenaires volontaires.



Entité informelle et pérenne, Réunion Village est une communauté dans laquelle ceux qui s'y reconnaissent s'épanouissent dans le partage et l'engagement, en y associant le plus grand nombre, de la naissance et toutou long de la vie.

- La Réserve Solidaire -

Comme dans les temps antiques, la solidarité envers les familles endeuillées se perpétue sur notre territoire. Le réseau qu'elle a généré se décline dans les localités et permet ainsi la proximité. Celà dit, le délitement de la société a conduit les militants à diversifier leurs interventions solidaires envers leurs semblables frappés par les aléas de l'existence.

Ainsi, les comités Muta Décès sont devenus les comités Muta et ont donné naissance à la Réserve Solidaire. La Réserve Solidaire concourt au renforcement du lien social en complément des dispositifs institutionnels et associatifs existants.

Les ambassadeurs Muta qui le souhaitent participent à titre bénévole, de façon permanente ou occasionnelle, en fonction de leur disponibilité et de leurs compétences, à des actions visant le bien-être en général ou à la réponse à des besoins de personnes en difficulté de tous ordres. Pour garantir une opérationnalité permanente, la Réserve Solidaire nécessite l'existence d'un dispositif fonctionnel, en cours de réalisation, ainsi que des informations et formations visant à conforter les savoir-être et les savoir-faire de ses ambassadeurs.

Muta s'engage à accompagner (parcours de formation, intégration, valorisation, reconnaissance, plans d'actions, etc...) et à développer tous les liens et moyens nécessaires pour permettre aux Ambassadeurs d'agir auprès de tous les habitants dans le besoin ou en cas d'urgence et de crise.

- Respirons la Santé -

La prise de conscience et la mise en oeuvre des choses les plus simples et les plus évidentes demandent parfois de la détermination et de la persévérance.



Nous sommes tous convaincus que chaque être humain aspire à ne pas souffrir, à être heureux et à vivre longtemps ainsi Il parait que /indice d'amour de l'humanité a atteint des taux élevés l'année dernière. Paradoxalement l'opération spéciale russe a dû le faire monter tant elle suscite de réactions de compassion et d'empathie dans le monde.

La démarche de Réunion Village avec son axe "Respirons la Santé" c'est d'abord faire prendre conscience à tous nos concitoyens réunionnais d'une évidence : nous avons tous une source de richesse commune quels que soient nos moyens matériels : c'est l'air que nous respirons. Cela dit, peu d'entre nous exploitent savamment cette richesse pour vivre en bonne santé. Le pari de "Respirons la santé" c'est de faire en sorte que la santé ne soit pas seulement la chance de certains mais qu'elle soit le choix de tous.

Aussi, Réunion Village a commencé à déployer et à faire connaître, dans une démarche collective, ce dispositif durable gratuit et accessible à tous qu'est Respirons la Santé.