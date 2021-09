Département de publication : Réunion

Date de publication : 24/09/2021

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à L’ETANG SALE du 09/09/2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société par actions simplifiée Dénomination : COPRAH Siège : 11 Rue Leopold Hoarau 97427 L’ETANG SALE Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS Capital : 4 000 euros Objet : La proposition de cours de yoga, pilates et renforcement musculaire avec petit matériel ; La sous-location de salles, d'espaces de travail et de salles de consultation ; Le conseil dans la santé et le bien-être ; La vente de boissons non alcoolisées, collations (gâteaux, barres énergétiques), produits cosmétiques, vêtements et petit matériel de sport. Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés. Président : Mme Anne SAUVETRE, demeurant 11 Bis Rue Leopold Hoarau 97427 L’ETANG SALE La Société sera immatriculée au RCS de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION.