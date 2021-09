Département de publication : Réunion

Date de publication : 24/09/2021

Par ASSP le 01/09/2021, il a été constitué la SARL:WAKE-UP YOUR BUSINESS. Sigle: WUYB. Capital: 69€. Objet: Création de jeux et Formation ludique pour adulte Accompagnement, Conseils et Coaching. Siège: 9 rue pierre marinier ZAE La Mare, 97438 stE MARIE. Gérance: VINGATAMALE Fabrice,5 ch Enilorac, 97423 st Paul. Durée: 99 ans. Au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION