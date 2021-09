Département de publication : Réunion

Date de publication : 30/09/2021

ADDITIF à l'insertion parue dans Télémag+ du 14 septembre 2021, concernant la société LE VINCENDO, SARL à associé unique, immatriculée 897 468 104 au RCS de St PIERRE, demeurant 9 impasse du Relais, Route de Jean Petit, 97480 St Joseph. Il y a lieu de lire par décision du gérant du 16.09.2021 et non pas du 06.09.2021 et d'ajouter que la date d'effet de ce transfert est également fixée au 16.09.2021..