Département de publication : Réunion

Date de publication : 10/10/2021

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAPA Société civile immobilière au capital de 27 440,82 euros Siège social : 9 Rue Bernard Le Pecq, 53000 LAVAL 351 758 909 RCS LAVAL Suivant décisions unanimes des associés en date des 27 et 30/09/21, il a été décidé le transfert du siège social du 9 Rue Bernard Le Pecq, 53000 LAVAL au 5 Rue des Fleurs, Les Hauts de Lancastel, 97424 LE PITON ST LEU, à compter du 01/10/21, et la modification de l’article 4 des statuts (Siège social). En conséquence, la Société qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 351 758 909 RCS LAVAL fera l'objet d'une nouvelle immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de ST PIERRE DE LA REUNION. La Société, constituée pour 99 années à compter du 19/09/1989, a pour objet social « acquisition, gestion, administration et exploitation de tous immeubles, de toutes valeurs mobilières et de tous patrimoines financiers » et un capital de 27 440,82 euros composé uniquement d'apports en numéraire. Les associés de la Société sont M. Matthieu BRISSET, demeurant 36 Ter Rue Eugène Dayot, Grand Fond, 97434 ST GILLES LES BAINS et M. Patrick BRISSET, demeurant 5 Rue des Fleurs, Les Hauts de Lancastel, 97424 LE PITON ST LEU. La gérance de la Société est assurée par M. Patrick BRISSET. Pour avis, la Gérance