Département de publication : Réunion

Date de publication : 19/10/2021

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 18 octobre 2021. DENOMINATION : SL PRODUCTION. FORME : Société par Actions Simplifiée. SIEGE SOCIAL : 63 chemin des Baobabs, Ravine des Cabris, 97432 Saint-Pierre. OBJET : La production et la réalisation de films de courts métrages et de shooting photos, plus généralement, toute production audiovisuelle. DUREE DE LA SOCIETE : 99 années. CAPITAL SOCIAL FIXE : 1000 euros. GERANT : Monsieur Samuel, Jean, Charles LELONG demeurant 5 impasse les agapanthes, 97429 Petite-ile. La société sera immatriculée au RCS Saint-Pierre de la Réunion. Pour Avis