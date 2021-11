Département de publication : Réunion

Date de publication : 12/11/2021

Par ASSP le 13/09/2021, il a été constitué la SCI: COALAVI. Capital: 999.99€. Objet: L'acquisition et gestion civile de biens immobiliers en vue de location non meublée et accessoirement meublée et/ou l'occupation à titre gratuit pour un usage propre. Siège: 6 IMPASSE DES BAMBOUS 97438 stE MARIE. Gérance: IRSAPOULLE VINCENT 6 IMPASSE DES BAMBOUS 97438 stE MARIE. PAYET LAETITIA 6 IMPASSE DES BAMBOUS 97438 stE MARIE. Les cessions de parts sont libres entre les associés, leurs ascendants ou descendants. Durée: 99 ans. Au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION