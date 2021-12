Département de publication : Réunion

Date de publication : 21/12/2021

Dénomination : Tokitsu Invest. Forme : SASU. Capital social : 1450390 euros. Siège social : 12 villa saint jacques, 75014 Paris 14. 852779024 RCS Paris. Aux termes d'une décision en date du 25 novembre 2021, l'associé unique a décidé, à compter du 25 novembre 2021, de transférer le siège social à 392 Chemin Stéphane, 97432 St Pierre. et de modifier l'objet social comme suit : la gestion d’une holding par la prise de participation et le conseil aux entreprises, la détention et la gestion des participations dans d’autres sociétés en France et à l’étranger. Président : Monsieur Liouma Tokitsu, demeurant 392 Chemin Stéphane, 97432 St Pierre Radiation du RCS Paris et immatriculation au RCS de St Denis.