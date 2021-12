Pour avis. Alexandre DUMOUCHEL

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 24 décembre 2021, à Sainte Marie. Dénomination : THELOA. Forme : SASU. Siège social : 2 Ruelle Kichenapin, 97438 Ste Marie. Objet : Achat et revente de produits. Prestation de service sur site Web. Prestation de conseil. Plus généralement toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles financières, mobilières ou immobilières.. Durée de la société : 99 année(s). Capital social fixe : 1 euros divisé en 10 actions de 0.10 euros chacune, réparties entre les actionnaires proportionnellement à leurs apports respectifs. Cession d'actions et agrément : Clauses d'agrément. Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote : Dans les conditions statutaires et légales. Ont été nommés : Président : Monsieur Alexandre Dumouchel 2 Ruelle Kichenapin 97438 Ste Marie. La société sera immatriculée au RCS de St Denis. Pour avis. Alexandre DUMOUCHEL