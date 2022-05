Département de publication : Réunion

Date de publication : 17/05/2022

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 16 mai 2022, à La Possession, il a été constitué une société. Forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Dénomination sociale : ARMS CONSTRUCTION RENOV Objet social : La société a pour objet en France et à l’étranger : La maçonnerie, charpente, couverture, peinture, plomberie, carrelage et soudure. Siège social : 2 rue des Papangues – 97419 La Possession Durée : 99 ans Capital social : 1 000 euros divisé en 100 parts de 10 euros. Gérant(s) : Monsieur CRESCENCE Gaël Jean Stéphane et Madame CRESCENCE née RAMSAMY Alexandra, Emmanuelle, Marie-Denise demeurant au 2 rue des Papangues – 97419 La Possession. IMMATRICULATION : RCS de ST-DENIS Pour avis