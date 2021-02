Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19, la Casud organise pour les personnes à risque des transports gratuits entre différentes villes du territoire et les centres de vaccinations. Depuis le 28 janvier la communauté d'agglomération avait déjà mis en place pour un mois des navettes gratuites entre la mairie de l'Entre-Deux, le quartier des des Trois Mare au Tampon et le centre de vaccination situé au 14ème km. Cette fois les villes de l'Entre-deux, Saint Joseph, Saint Philippe et Le Tampon sont concernées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Casud.

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19, la Casud organise pour les personnes à risque des transports gratuits entre différentes villes du territoire et les centres de vaccinations. Depuis le 28 janvier la communauté d'agglomération avait déjà mis en place pour un mois des navettes gratuites entre la mairie de l'Entre-Deux, le quartier des des Trois Mare au Tampon et le centre de vaccination situé au 14ème km. Cette fois les villes de l'Entre-deux, Saint Joseph, Saint Philippe et Le Tampon sont concernées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Casud.