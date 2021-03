Publié il y a 37 minutes / Actualisé le Mercredi 24 Mars à 16H15

Dans le cadre du partenariat instauré avec les services de l'Etat pour une aide aux non imposables, la Casud lance sa campagne de stérilisation 2021 valable du 1er avril au 31 octobre. Trois animaux peuvent être identifiés et stérilisés gratuitement, sur les communes du Tampon, Saint-Joseph, Entre-Deux, et Saint-Philippe pour les foyers non imposables sur le revenu. Nous publions ici le communiqué de la Casud

