Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Suite au rejet de 10 recours ce mardi 30 mars 2021 par le Conseil d'Etat, la présidence d'André Thien Ah Koon à la tête de la CASUd a été confirmée définitivement. Les élections de Mimose Dijoux-Rivière, Véronique Fontaine, Evelyne Robert, Doris Técher, et de Henri Fontaine, Serge Sautron et Jean- Pierre Therincourt en tant que conseillères et conseillers communautaires, ainsi que celles tous les vice-présidentes et vice-présidents ont elles aussi été confirmées. Suite à l'élection d'André Thien Ah Kook le 10 juillet 2020, Nathalie Bassire, Patrick Lebreton et Olivier Rivière ont formé, le 15 juillet, un recours collectif contre cette élection. Le tribunal avait débouté ce recours le 8 octobre 2020. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Suite au rejet de 10 recours ce mardi 30 mars 2021 par le Conseil d'Etat, la présidence d'André Thien Ah Koon à la tête de la CASUd a été confirmée définitivement. Les élections de Mimose Dijoux-Rivière, Véronique Fontaine, Evelyne Robert, Doris Técher, et de Henri Fontaine, Serge Sautron et Jean- Pierre Therincourt en tant que conseillères et conseillers communautaires, ainsi que celles tous les vice-présidentes et vice-présidents ont elles aussi été confirmées. Suite à l'élection d'André Thien Ah Kook le 10 juillet 2020, Nathalie Bassire, Patrick Lebreton et Olivier Rivière ont formé, le 15 juillet, un recours collectif contre cette élection. Le tribunal avait débouté ce recours le 8 octobre 2020. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)