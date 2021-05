Le vendredi 21 mai 2021 s'est tenu, au Tampon (salle d'animation du 12ème km), le 3eme conseil communautaire de cette année de la Casud. Seize affaires ont été examinées et adoptées sous la présidence de Bachyl Valy, 1er vice-président. Nous publions ici le communiqué de la Casud. (Photo : Casud)

Parmi celles-ci :

- L'octroi d'une aide de 10.000 euros en faveur de l'Inde dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 par le biais d'une subvention à la Croix-Rouge Française;

- La commande pour l'acquisition de véhicules destinés au transport des personnes à mobilité réduite (montant : 500.000 euros HT);

- L'octroi par le conseil communautaire de la sa protection fonctionnelle à M. Jeannot Lebon et à M. André Thien Ah Koon dans une affaire les opposant à M. Patrick Lebreton, poursuivi pour injure publique et injure publique à caractère raciale, et renvoyé devant tribunal correctionnel de Saint-Pierre le 22 juillet 2021;

- L'autorisation de garantie d'emprunt donnée à la SODEGIS pour des opérations sur le territoire de la Casud et notamment de réhabilitation de logements à l'Entre-Deux (montant total des opérations: 1.159.000 euros);

- L'approbation d'un avenant concernant le marché "Gestion de la fourrière animale intercommunale, capture d'animaux domestiques errants et ramassage de cadavres d'animaux domestiques sur le territoire de la Casud" (montant total du marché 840.000 euros HT);

- L'approbation d'une modification au marché "Mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de sécurisation de la Cale de Halage de Saint-Philippe" dont le montant prévisionnel s'élève à 3.047.410 euros HT;

- La réactualisation du règlement intercommunal des transports scolaires de la Casud ;

- L'approbation du plan de financement du projet Pôle d'Echanges Multimodal (gare routière) de Saint-Joseph (montant de l'opération: 12.400.000 euros HT);

- L'approbation du plan de financement pour le Projet "Nouvelle Voie Urbaine, TCSP du Tampon" (montant de l'opération 55.000.000 euros HT);

- L'approbation du Plan de Mobilité Urbaine de la CASUD 2020-2030 afin de mettre en cohérence la politique d'aménagements du territoire et la mobilité et de favoriser la transition énergétique;

- Le vote des subvention de 15.000 euros à l'ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) qui accompagnant les micro entrepreneurs n'ayant pas accès au crédit bancaire classique;

L'ensemble des délibérations et compte-rendus sera mis en ligne prochainement sur le site internet de la Casud.