Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

La Casud vous informe qu'il est possible de s'inscrire en ligne sur le site de la Casud à partir du 21 juin et en agnce à compter du 28 juin 2021. En raison de la crise sanitaire Covid-19, "veuillez prioriser les inscriptions et paiements en ligne" indique l'intercommunalité en précisant qu'"à partir du 9 août les dossiers seront traités par ordre d'arrivée et sous réserve de places disponibles" (Photo D.R.)

La Casud vous informe qu'il est possible de s'inscrire en ligne sur le site de la Casud à partir du 21 juin et en agnce à compter du 28 juin 2021. En raison de la crise sanitaire Covid-19, "veuillez prioriser les inscriptions et paiements en ligne" indique l'intercommunalité en précisant qu'"à partir du 9 août les dossiers seront traités par ordre d'arrivée et sous réserve de places disponibles" (Photo D.R.)