Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 1 heures

Durant l'année scolaire 2020/2021, la Casud a reconduit son concours de collecte de bouchons en plastique dans les écoles de ses quatre communes membres et en cette fin d'année scolaire le bilan a été fait : 25 écoles des communes du Tampon, de l'Entre-Deux, de Saint-Philippe et de Saint-Joseph y ont participé et 1.815 kg de bouchons plastiques ont été collectées. Ces bouchons en plastique ont ensuite été apportés à Cycléa qui s'occupera de les recycler. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Casud)

