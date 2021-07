André Thien Ah Koon, Président de la communauté d'agglomération du sud, et Lucien Giudicelli, Sous-préfet de Saint-Pierre, ont co-présidé ce mardi 13 juillet 2021 un comité de suivi du contrat de progrès au siège de la CASUD. Cette réunion a permis de faire un point d'étape sur les travaux en cours, réalisés et sur les projets à venir. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la Casud. (Photo : la Casud)

Cette réunion s'est déroulée en présence de M. Jacquet Hoarau, vice-président de la CASUD en charge de la compétence eau, des services de la région, du département, de la DEAL, de l'ARS de l'Office de l'Eau, de l'agence française de développement, de la caisse des dépôts et de Consignation, de l'office Français pour la Biodiversité et des services de la CASUD. Elle a permis de faire un point d'étape sur les travaux en cours, réalisés et sur les projets à venir.

Pour mémoire, le 03 juillet 2019 avait été signé à la Préfecture de Saint-Denis, le 1er Contrat de Progrès des Services Publiques de l’Eau et de l’Assainissement des eaux usées de la Réunion. Ce contrat co-signé par le Président de La CASUD, le Préfet de La Réunion, les différentes collectivités et partenaires compétents en matière d’eau et d’assainissement, a pour vocation d’améliorer le service rendu aux usagers dans ces domaines. Sur le territoire de la CASUD, il mobilise 135 millions d'euros investissements (105 millions pour le budget de l'eau et 30 millions pour l'assainissement) pour la période 2019-2023.

Ce bilan intermédiaire a permis de souligner les importants travaux réalisés depuis 2 ans sur territoire de la CASUD. Ainsi, et par exemple :

Au Tampon, la construction de l'unité de potabilisation Leveneur, au 17ème km (coût: 27 540 000 €), l'une des plus importantes de la Réunion sera fonctionnelle en 2022. De même, plusieurs extensions de réseaux sont en cours dans le domaine de l'assainissement ;

A l'Entre-deux : les travaux sur l'unité de potabilisation des Songes sont achevés et sa mise en service interviendra dans les prochains jours ;

A Saint-Joseph, la protection du captage Casala sera bientôt achevée. Il en est de même de l'extension des réseaux d’assainissement qui optimisera le fonctionnement de la station d'épuration ;

A Saint-Philippe, la sécurisation en eau potable est en cours de réalisation avec le lancement de la 2ème phase d'exploitation du forage Takamaka ;

La révision du tarif agricole de l'eau sur le territoire de la CASUD, ce qui permet une plus grande compétitivité pour la production locale : La mise en place de moyens de lutte contre le vol de l'eau. Enfin, il a été acté le principe de la mise en place d'une nouvelle grille de tarification de l'eau qui sera plus avantageuse pour la population.