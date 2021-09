Ce vendredi 24 septembre 2021, le conseil communautaire de la Casud a attribué à Saint-Philippe la somme de 522.083 euros et de 378.854 euros à l'Entre-Deux. Ces montants proviennent du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Au titre de la solidarité avec les communes dont les ressources financières sont les plus faibles au sein de la Casud, ces enveloppes ont été augmenté de 200.000 euros par rapport au montant initialement fixé par l'Etat. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Casud (Photo Casud)

Ce vendredi 24 septembre 2021, un conseil communautaire de la Casud, présidé par André Thien Ah ’Koon , s'est réuni à la salle des fêtes du 12eme km au Tampon. Parmi les affaires présentées, discutées et votées celle de la solidarité intercommunale appliquée par la Casud

Depuis 2012, est mis en place au niveau national, un dispositif (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales -FPIC- ) qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à d'autres collectivités moins favorisées. A ce titre, la CASUD a bénéficié pour 2021 d'une enveloppe financière de 4.334.383 euros.

Pour aider au développement des communes de Saint-Philippe et de l'Entre-Deux,dont les ressources financières sont les plus faibles au sein de la Casud, un dispositif de solidarité intercommunale a été mis en place par les élus de la Casud depuis 2016. Ce dispositif prévoit que la Casud reverse, sur sa part, 200.000 euros aux communes de Saint-Philippe et del'Entre-Deux (100.000 euros chacune).

Et à cette somme, s'ajoutent depuis 2020, en plus pour Saint-Philippe et l'Entre-Deux, une autre "enveloppe de solidarité" à hauteur de 600 000 € financés pour 300 000 par la Casud, 200.000 euros par la commune du Tampon et 100.000 euros par la commune de Saint-Joseph.

Ainsi les 4 334.383 euros perçus par la Casud au nom du FPIC ont été repartis comme suit :