Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Les élections d'André Thien Ah Koon en tant que Maire du Tampon et Président de la Casud ont été jugées conformes au droit et définitivement validées par le Conseil d'Etat ce 29 septembre 2021. "Il valide l'ensemble des opérations électorales liées aux élections municipales et communautaires de 2020 en ce qui concerne Le Tampon et la CASUD et clôt définitivement les débats à ce sujet" indique le cabinet de ce dernier.

